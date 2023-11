“Tienen que cumplir”, Vélez se fue en contra de Dimayor y les exigió concretar una promesa que le tenian

La Liga BetPlay ya llegó a la etapa de los cuadrangulares y los grupos ya están definidos y también se conocen las primeras fechas en las que se van a jugar los partidos para conocer a los finalistas de la Liga BetPlay 2023-II. El Grupo A, lo encabeza Águilas Doradas, seguido por Tolima, Junior y Deportivo Cali, el Grupo B, que muchos consideraron el grupo de la muerte, lo encabeza Independiente Medellín y le siguen América, Nacional y Millonarios.

Carlos Antonio Vélez habló de lo que serán los cuadrangulares y le recordó a la Dimayor una de sus promesas para la etapa de los cuadrangulares, que tiene que ver con el arbitraje y VAR del torneo.

Vélez le pide a la Dimayor cumplir su promesa

Vélez se refirió al comunicado emitido por Nacional en el que piden revelar los audios del VAR tras la polémica expulsión de Jader en el partido contra Deportes Tolima por la fecha 20 y recordó que la Dimayor desde hace meses ha prometido la publicación de los audios del VAR, “Prometieron que los audios se liberarían y se liberarán, eso creo, tienen que cumplir. Se dijo hace mes y medio, se tiene que cumplir por protección y respeto. Nacional pidió ayer en un comunicado, tal vez desconociendo que esto se está hablando hace rato, algo que me dijo el presidente de la FCF. Sacaron el comunicado a destiempo, y con lágrimas de sangre, pidieron los audios por la mala expulsión de Jader, pero igual compartimos la preocupación”.

📄 Comunicado oficial Atlético Nacional 🟢⚪ pic.twitter.com/LH93IzVS3L — Atlético Nacional Institucional (@atlnacionalinst) November 9, 2023

El periodista aprovechó el incidente del Nacional para pedir la publicación de los audios, para evitar conflictos y tener claras las decisiones arbitrales, “dicen que el VAR no intervino en el tema de la roja, no lo avalo y Rojas tomó una equivocada decisión, expulsó el jugador, desniveló el partido y me imagino cuanta gente ganó plática en las apuestas, es el momento que se cumpla, el VAR debe ser público”.