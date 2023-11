Falcao y su familia ya armaron el arbolito de navidad y Heaven, su hija menor, se robó el show

La familia de Radamel Falcao armó el árbol de navidad y su hija menor se robó el show. En compañía de sus cuatro hijas y su único hijo, ‘El Tigre’ sigue demostrando que es un padre muy dedicado.

Este 8 de noviembre de 2023, Lorelei Tarón, la esposa de Falcao, utilizó sus redes sociales para mostrar el tierno momento familiar que vivieron recientemente. Resulta que la familia García Tarón ya armó el arbolito de navidad para 2023 y Heaven, la recién nacida, estuvo acompañándolos.

La hija menor del ‘Tigre’ estuvo armando su primer arbolito de navidad y fue la que se robó el show. La ternura de las imágenes dieron mucho de qué hablar entre los seguidores de Falcao y de Lorelei, pues sus interacciones con sus hermanos no pasaron desapercibidas.

¿Cuándo nació Heaven, la hija menor de Falcao?

El 24 de julio de 2023, a través de una tierna publicación, Falcao y Lorelei Tarón le dedicaron las primeras palabras a Heaven, junto a unas fotografías que le dan la bienvenida a este mundo.

“Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestras vidas y familia. Hoy has apretado por primera vez con tu manito nuestros dedos y ya has atrapado para siempre nuestros corazones. Te amamos por siempre. Gracias Dios. No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud a Ti”, escribieron Falcao y Lorelei Tarón en la publicación compartida.

