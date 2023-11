“Es el mejor, de lejos”, Vélez reveló su equipo favorito para ganar la Liga 2023-II

Tras definir los equipos que participarían en los cuadrangulares, se realizó el sorteo que definió los grupos y además las fechas en la que se van a jugar los partidos de esta etapa del torneo. El Grupo A, lo encabeza Águilas Doradas, seguido por Tolima, Junior y Deportivo Cali, el Grupo B, que muchos consideraron el grupo de la muerte, lo encabeza Independiente Medellín y le siguen América, Nacional y Millonarios.

Le puede interesar: El Grupo B está lleno de clásicos: así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2-2023

El analista deportivo, Carlos Antonio Vélez, habló del panorama de los cuadrangulares y del club que para él sería campeón de este semestre de la Liga BetPlay.

¿Quién es el campeón?

El analista deportivo ha expresado desde siempre su admiración por los logros que ha obtenido el equipo de Rionegro durante todo su año deportivo, “Águilas es el mejor de todos, no tiene ruido periodístico, no tiene la parnafelaria de los demás, pero el mejor es Águilas de lejos. Y Lorenzo va a seguir con una ceguera hacia Marco Pérez, que ayer volvió a anotar, a mí me gustaría saber por qué él no hace parte de una selección nacional. A Águilas le tocó un grupo en el que tiene muchas posibilidades, esto arranca de cero en puntos, no futbolísticamente”.

Además, el analista aprovechó para mandarle varias indirectas a los equipos colombianos, “Lo de Medellín es extraordinario, lo del América es pensar en el domingo sin todavía liquidar lo del martes, entraron con el punto invisible y lo perdió, llenan la barriga hoy y mañana están hambrientos”.

El récord histórico de Águilas Doradas

Sin duda, Águilas Doradas durante todo el año logró el liderado de la tabla de posiciones en la fase de grupos de la Liga BetPlay. Para este semestre, 2023-II, de las 20 fechas jugadas, logró ganar 12 partidos y empatar 8, lo que hizo marcar un hito histórico en la historia del fútbol profesional colombiano, mantenerse invicto durante la fase de grupos, logrando 44 puntos y el liderato de la tabla.

Águilas se consolidó como el primer equipo colombiano de la liga colombiana en mantenerse invicto. Solo Atlético Nacional ha logrado alcanzar más de 40 puntos en la Liga BetPlay, aun así Águilas Doradas ha sido el único club en lograr el invicto.