“Espero le resuelvan”, Vélez arremetió contra la Dimayor y exigió que ayuden al DT de Cúcuta Deportivo

La final de la Copa BetPlay, generó varias controversias y reacciones por parte de figuras públicas opinaron de los hechos, pues al final del juego, hinchas de Cúcuta Deportivo invadieron la cancha para agredir a los jugadores de Millonarios en el estadio General Santander.

Carlos Antonio Vélez habló de lo sucedido y de las consecuencias que pueden tener el cuerpo técnico de Cúcuta Deportivo por las acciones de sus hinchas y de la situación actual de Barrionuevo, DT de Cúcuta.

El profesor Barrionuevo no puede dirigir en Colombia

Al parecer, el técnico argentino está buscando hacer su curso de dirigencia en el país para seguir ejerciendo como entrenador de los ‘motilones’, pues su licencia apostillada se venció; Vélez intervino por el DT, que indicó que aunque quiso acceder a las posibilidades brindadas en el país para seguir dirigiendo, nunca le respondieron, “esta mañana entrevistaron al profesor Barrionuevo (técnico del Cúcuta) contó que no está dirigiendo porque no tiene su licencia, me quedan algunos interrogantes que la Dimayor y la FCF me pueden resolver. Espero le resuelvan y le contesten”

El analista deportivo también se refirió a las imágenes que llenan redes sociales en las que se ve las afecciones del estadio General Santander, y explicó que la situación es indignante y pone el peligro a hinchas y jugadores: “Ayer me llegaron un montón de videos que tienen que ver con el estadio de Cúcuta, es necesario que el estadio se mueva, pero no tanto, una de las tribunas se está cayendo a pedazos y el instituto de recreación no ha intervenido. Los deportistas no tienen como y en donde competir con decencia, en la cuenta del alcalde electo habló en su cuenta de Twitter para fortalecer el estadio, hágalo”.