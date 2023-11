Wilmar Roldán se echó un billete largo al bolsillo por pitar la final de la Libertadores

La final de la Copa Libertadores 2023 terminó con la victoria del Fluminense 2-1 sobre Boca Juniors en tiempos extras, pero no solamente el equipo brasileño ganó, pues el árbitro colombiano, Wilmar Roldán, también llevó su buena tajada gracias a la CONMEBOL.

Nuevamente, el réferi de 43 años fue premiado por CONMEBOL para mediar uno de los partidos más importantes a nivel Suramérica y le concedieron el honor de pitar en el juego más esperado por los equipos del continente, donde llegaron Boca Juniors y Fluminense.

Roldán ya había tenido participación en las instancias finales de esta Libertadores cuando pitó el juego de semifinales entre Boca Juniors y Palmeiras que se disputó en la Bombonera, donde tuvo una buena actuación. No obstante, en el rentado local viene de hacer el ridículo.

En el inicio del partido entre Junior de Barranquilla vs Once Caldas, Wilmar Roldán se llevó el pito a la boca y señaló el inicio del juego, pero se olvidó de un pequeño detalle y es que no había ningún balón en la cancha, hecho que desató las risas de los jugadores.

De todas maneras, parece que poco le importa ese ‘momento que lo mantiene humilde’, pues fue convocado para ganarse una alucinante cantidad de dinero por pitar en el partido decisivo de la Copa libertadores.

¿Cuánto dinero ganó Wilmar Roldán por la final de la Libertadores?

José Borda hizo la comparación entre el salario que se ganó el réferi de la final entre Millonarios vs Atlético Nacional de la Liga BetPlay 2023-2 frente a la impresionante cantidad de plata que pagaron por la final de la Copa Libertadores.

Por la final de la liga colombiana, $3.700.000 le pagaron al juez central, lo que parece ‘una migaja’ a comparación de la Libertadores, que pagan $92.000.000 por este juego.

De esta manera, Roldán será el juez central y contará con el apoyo de su equipo Alexánder Guzmán, Dionisio Ruiz, Andrés Rojas y Wilmar Navarro.