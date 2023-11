Millonarios sí quiere llevarse a Rodallega de Santa Fe y tienen dividida a ‘media Bogotá’

Hugo Rodallega Millonarios VS Independiente Santa Fe por la fecha 18 de la liga Betplay Dimayor (Juan Pino)

El presente de Millonarios y Santa Fe es abismalmente diferente: El primero está en semifinales de la Copa y ya se clasificó a los cuadrangulares, mientras que el cuadro ‘Cardenal’ quedó eliminado de la liga y comenzó una importante limpieza en su nómina. Ante esto, los dirigidos por Alberto Gamero se quieren anticipar y quedarse con Hugo Rodallega, hecho que tiene dividida a la hinchada.

Hugo fue el jugador referente de Santa Fe durante este 2023, al punto que no solamente se convirtió en el capitán, sino que también en referente y goleador del equipo. No obstante, los malos resultados no lo tienen muy contento e incluso tuvo que hablar con Eduardo Méndez para exigirle un proyecto verdaderamente competitivo.

Aunque el delantero con pasado en selección Colombia tiene contrato hasta 2024 con el conjunto cardenal, ya empezaron a circular rumores que podría cambiar de aires y su destino no estaría muy lejos, pues Millonarios ya hizo un sondeo por él y demostró todo su interés.

Por supuesto que esto dividió tanto a los hinchas de Santa Fe como a los de Millonarios: Los primeros no quieren que se vaya el referente y mucho menos al rival, mientras que los ‘embajadores’ sí lo quieren por su buen nivel, pero no les convence la edad que tiene.

A continuación le presentamos algunos comentarios:

- “Para eso prefiero a Uribe van a reemplazar un viejo con otro viejo, para eso mejor refuerzan otra posición y le dan confianza a Carvajal”

- “Llega a pasar y pasa a ser enemigo público del león”

- “Soldado de Hugol desde el primer momento que se ponga la azul”

- “Ojalá, creo que será el final de la etapa Méndez en Santa Fe”

- “Hugol serviría mucho para Libertadores. Messirve demasiado”.