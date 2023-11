“Es una alcaldada”, Vélez defendió a Águilas Doradas tras ser desalojados de su sede deportiva en Rionegro

Águilas Doradas desde septiembre está en medio de un problema legal debido a la ocupación de un terreno en el que el cuadro antioqueño entrena, el actual alcalde del municipio interpuso una tutela para exigir el desalojo del predio que pertenece a la alcaldía de Rionegro, mientras que Águilas Doradas pide que se les deje ocupar el terreno, pues sostienen que sus buenos resultados deportivos han hecho conocer el municipio.

Le puede interesar: ¿Ya se cree campeón? Águilas Doradas ‘sacó en cara’ sus resultados en pelea legal con el alcalde de Rionegro

Carlos Antonio Vélez opinó de la situación y de la posición que tomó Águilas Doradas tras el anuncio del desalojo.

Para Vélez, Águilas Doradas le ha dado reconocimiento al municipio

El analista deportivo opinó que la situación de Águilas Doradas y la alcaldía de Rionegro puede resolverse de forma cordial, extendiendo el contrato de arrendamiento o con un desalojo gradual, “dos páginas diciendo que los van a sacar a patadas de ahí y una serie de argumentos. Yo ya escuché ambas partes y es una opinión personal, me parece una alcaldada. Águilas, por lo que veo y leo, no es un invasor, pues terminado el contrato de arrendamiento puede tener una prórroga, a través de una acción de tutela. Águilas no discute la propiedad del predio, es un arrendatario y un tenedor de un bien”.

Además, habló del reconocimiento que el equipo le ha dado al municipio, “la tutela falla a favor de la alcaldía y sospechosamente empiezan a actuar con una celeridad sorprendente, porque el alcalde no tuvo esa celeridad cuando una tutela que lo afectó a él, hasta el punto de que lo encarcelaron. Tienen que reconocer el daño que le hacen a lo deportivo, porque la campaña de Águilas Doradas ha puesto en el mapa a Rionegro, pero para la mayoría del país solo existía por el aeropuerto, ahora existe como municipio por Águilas Doradas, en vez de apoyarlos están desestabilizándolos”.

¿Por qué Águilas Doradas sigue en el predio?

Según las declaraciones del equipo, llegaron al municipio por invitación de Andrés Julián Rendón, el electo gobernador de Antioquia y en su momento, alcalde de Rionegro a Jose Fernando Salazar, dueño del cuadro antioqueño. Al parecer, con la llegada de Rodrigo Hernández, el actual alcalde del municipio, las cosas no fueron tan fáciles y exigían el predio para darle otros usos.

Con la llegada de Rendón a la gobernación, el equipo pretende que el gobernador y alcalde electo, Jorge Rivas beneficien al equipo con el predio y les permita quedarse entrenando en este espacio.