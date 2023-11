Revelan uso de los medicamentos encontrados en el carro de Iván René Valenciano

El exjugador colombiano, Iván René Valenciano, se vio envuelto en un incidente en Florida que generó preocupación y cuestionamientos. Después de su detención por conducir bajo la influencia del alcohol, se revelaron más detalles sobre el accidente y lo que se encontró en su vehículo.

Posterior al choque, ocurrido en Weston, La Florida, el vehículo fue capturado en un video que muestra la magnitud del impacto.

Valenciano, al volante de un BMW, colisionó con otro vehículo al ingresar a un centro comercial. Aunque los informes iniciales indicaron daños en propiedad ajena, se confirmó que el exfutbolista fue liberado sin necesidad de pagar fianza.

Vea también: Jarlan Barrera fue visto luciendo camiseta de otro equipo del FPC en torneo de barrio

Revelan detalles del accidente de Valenciano

La esposa de Valenciano, Ety Parada, brindó explicaciones sobre el incidente, en dialogo con El Heraldo, mencionando que el exjugador había ingerido alcohol el día anterior en una reunión familiar. En el momento del accidente, aún tenía rastros de alcohol en su sangre, lo que llevó a su detención.

“La gente que está hablando que él estaba con drogas, no, no, para nada. Iván René es una persona que no consume drogas”.

Asi quedo el Carro de Ivan Rene Valenciano pic.twitter.com/cAG9lEs36T — Manolo Martinez C (@Manolo0116) November 1, 2023

En cuanto a los medicamentos encontrados en el vehículo, Parada aclaró que no estuvieron relacionados con el accidente y que son recetados para manejar la ansiedad y los problemas de sueño de Valenciano. Desmintió rotundamente el consumo de drogas ilegales, enfatizando que su esposo no las utiliza.

“Él también está medicado. Entonces, algunos medicamentos también hicieron mucha fuerza para que el examen saliera positivo”, señaló.