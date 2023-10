Vélez defendió al Dibu Martínez porque le pareció ordinario y esperpéntico lo que pasó en el Balón de Oro

Una nueva edición de la ceremonia del Balón de Oro se llevó a cabo en París el pasado lunes 30 de octubre, lugar en el que estuvo Linda Caicedo y fue elegida como la novena mejor jugadora del mundo. Sin embargo, hubo un detalle que a Carlos Antonio Vélez le pareció un esperpento y que lo llevó a defender a Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Vea acá: Linda logró algo con Messi que muchas mujeres no pudieron durante la ceremonia del Balón de Oro

Vélez es reconocido por su certera crítica a diferentes jugadores y el ‘Dibu’ no fue la excepción el año pasado cuando la selección de Argentina fue campeona del Mundial, pues al comentarista no le gustó ‘ni cinco’ que el guardameta hiciera gestos obscenos durante la premiación del torneo.

Aun así, pareciera que lo sucedido en la ceremonia del Balón de Oro le pareció, pues lo llevó hasta a defender al propio arquero, a quien reconoció como un gran arquero. A continuación las palabras de Vélez:

“No me gustó la rechifla al Dibu, a mí también me parece esperpéntico, aunque es un buen arquero, pero tampoco para que en una ceremonia de estas de gala, de corbatín, esmoquin y traje largo o corbata negra, aparezcan unos huachafos a silbar así uno no esté de acuerdo. Ordinario”, concluyó Carlos Antonio su espacio de Palabras Mayores.