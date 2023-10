“Lo hacemos mejor”: Lucas González ‘se creció’ tras la victoria de América a Millonarios

El juego que estaba pendiente entre América Millonarios, válido por la fecha 16, se disputó en la noche del lunes 30 de octubre y resultó con victoria para los dirigidos por Lucas González. Por supuesto, el entrenador no desaprovechó la oportunidad y salió a chicanear el triunfo.

Un tanto de Adrián Ramos sobre el minuto 41 de la primera mitad fue suficiente para que la ‘Mechita’, ante su gente, se quedara con los tres puntos, que a falta de jugarse la última fecha, los dejaron en la segunda posición con 37 unidades, solamente detrás de Águilas Doradas que ha sumado 41.

Todo este buen rendimiento del equipo actualmente es motivo de orgullo tanto para hinchas como para jugadores, pero especialmente para el técnico, quien fue tan criticado al inicio del semestre porque no se le daban los resultados e incluso estuvo a punto de irse.

Durante la conferencia de prensa, Lucas dejó varias declaraciones en las que se ‘sacó la espina’ y se desquitó de todos aquellos comentarios que llegó a recibir.

Lucas González salió a cobrar:

El técnico bogotano comenzó diciendo que la victoria tenía un tinte especial porque América hace rato no le podía ganar a Millos: “Nosotros queríamos la barrera de los 35 puntos y el club tenía una espinita con MIllonarios, el semestre pasado había perdido los juegos que había enfrentado”.

Lucas también dejó claro que empezó a asumir las críticas de la mejor manera y no se deja afectar, aunque no tengan fundamento: “Yo me tomo las cosas con humor, sigo escuchando las criticas, pero siento que algunas no son objetivas”

Finalmente, González habló del crecimiento y evolución del América: “Nosotros somos un equipo que queremos tener el balón en campo contrario y cada vez más lo hacemos mejor”.