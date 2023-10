“Jugador sin ética, sin amor por su profesión.”: No bajaron de sinvergüenza a JuanFer por lo que dijo de Racing

Juan Fernando Quintero es uno de los mediocampistas más talentosos que ha dado Colombia en sus más recientes años y aunque con la camiseta ‘Tricolor’ no le ha ido tan mal, su carrera a nivel clubes no ha sido buena e incluso parece que sigue en una curva descendente.

Quintero salió del Junior en medio de escándalos y polémicas, pero cuando fichó por Racing parecía que la marea finalmente bajaba. No obstante, JuanFer volvió a estar en boca de todos por sus palabras sobre Racing y su futuro.

“No sé si esté asegurada mi continuidad en Racing porque no vivo de lo que viene sino de mi presente. Es extraña la situación porque no se sabe qué entrenador va a venir. A Raíz de eso uno no sabe si va a estar o no”, aseguró Juan Fernando Quintero.

Los comentarios contra JuanFer Quintero no se hicieron esperar:

- “Pero qué sinvergüenza, ya se le volvió costumbre cambiar de equipo cada 6 meses”.

- “Solo se adaptó con Marcelo Gallardo, qué le alcahueteaba la pereza y solo jugaba los últimos 20 minutos. Vende humo, cuando llega a un club promete el cielo y la tierra y es el primero en abandonar llevándose los bolsillos llenos”.

- “Ese man es un jugador problema. A todos los equipos que va, va a lo mismo. ¡Muy difícil cuando no hay sentido de pertenencia por nada!!”

- “El jugador más sobrevalorado del mundo... Pura parla, juega bien, pero nada más. Normalito”.

- “Este es un jugador sin ética, sin amor por su profesión. Lo único que le importa es llenar sus cuentas, como si la riqueza lleva al paraíso. Todo no puede ser cosas materiales en la vida”.