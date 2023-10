Vélez habló del secuestro de los padres de Luis Díaz y aprovechó para enviarle varias ‘pullas’ al Gobierno

Es sumamente preocupante y lamentable el secuestro de los padres de Luis Díaz en el municipio de Barrancas, La Guajira, el 28 de octubre de 2023. La actuación inmediata de la Policía Nacional para buscar su rescate es alentadora, pero la incertidumbre acerca de su bienestar genera una gran preocupación.

Carlos Antonio Vélez habló acerca de la situación de la familia de Luis Díaz, y demostró su apoyo por el jugador de la Selección Colombiano.

Las palabras de Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez expresó su rechazo por la situación e incluso le envío varias pullas al gobierno, refiriéndose a las capacidades de las autoridades competentes en el caso, “El fin de semana ha sido empañado por el sufrimiento de Lucho, yo no soy amigo de Luis Díaz, pero, lo he visto crecer y no merece, ni él ni ningún ser humano, el tratamiento que le han dado los facinerosos respaldados por una forma de gobierno. Muchos dijeron que no se politice, pero vamos a politizar lo que sucedió a Lucho porque esto en un país con fuerzas armadas y policía, sin que se le faciliten las cosas a los delincuentes, no pasa. Pero en un país como el nuestro que va en contravía a los derechos humanos pasa lo que sucedió”.

El analista también compartió su solidaridad con Lucho “Espero que Lucho pueda jugar con la Selección y desde aquí toda mi solidaridad y respeto”

La información sobre los autores del delito

La declaración del subdirector de la Policía, el general Alejandro Zapata, sugiere que el secuestro de los padres de Luis Díaz no fue un evento fortuito, sino una operación planificada con cuidado. La identificación de personas relacionadas con este crimen es un avance importante en la investigación, lo que indica que las autoridades están tomando medidas concretas para resolver este caso y liberar a las víctimas.

“Tenemos claridad de personas que pudieron estar vinculadas en el hecho. Cuando ocurren hechos de estos generalmente no es espontáneo, hay una planificación anterior. Gente que arrastra a las personas a un punto para que lleguen otros y esto es lo que estamos identificando”, afirmó el general Zapata.