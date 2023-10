“Con Dayro me siento amenazado”, Lucas confesó que el delantero siempre lo reta como entrenador

América sigue en pie en su camino por los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2023-II. En el Estadio de Palogrande, los rojos lograron un empate para conservar un punto y el invicto de 13 partidos que ha acumulado.

Le puede interesar: “Más humildad y más trabajo” Carlos A. Vélez le dio un consejo de ‘perro viejo’ a Lucas González

Lucas González habló de los retos del partido contra los ‘blancos’ en la rueda de presa posterior al partido, y resaltó a un jugador del Once Caldas, que según él lo hace retarse como entrenador. Conozca las declaraciones de Lucas.

“Tiene una hinchada espectacular y con un estadio muy bonito”

Lucas sorprendió con varios halagos al equipo Once Caldas y resaltó que aunque la victoria no fue el resultado, hay que destacar el trabajo de su equipo, “teníamos unas ganas de ganar y carácter importante para someter al rival. No creo que sea debilidad de ellos porque nos sentíamos amenazados, teniendo a Dayro Moreno al frente siempre me voy a sentir amenazado como entrenador, pero los chicos lo han hecho muy bien”.

Además, insistió que América no tiene problemas en su defensa, ya que el invicto que ha mantenido por varios partidos lo demuestra, “a qué se refieren con no defender bien. Ayer vi el reporte contra el Huila en donde la expectativa de gol de América fue de 1.96 y yo afirmaría que todos los partidos se definieran así y todos los partidos se ganarían 2 a 0 y si el rival te genera pocas oportunidades de gol, terminas con el arco en cero. Si no queremos recibir contras, entonces tendríamos que cambiar nuestro estilo de juego”.

América se prepara para enfrentar a Millonarios en su siguiente fecha, un juego que ha llenado de expectativa a los hinchas de ambas escuadras.