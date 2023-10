Eduardo Luis se agarró con otro periodista por lo que dijo del Junior y del ‘Bolillo’ Gómez

Eduardo Luis López es uno de los narradores con mayor reconocimiento del país y en esta ocasión dio de qué hablar porque ‘se agarró' con un colega suyo, por lo que dijo acerca del Junior de Barranquilla y de Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez.

En la noche del pasado miércoles 25 de octubre se disputó el juego Deportivo Pereira Junior válido por la penúltima fecha del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2023-2 y terminó con victoria en favor del cuadro ‘tiburón’.

No obstante, la opinión de Paolo Arenas, periodista y estadígrafo no agradó mucho a Eduardo Luis, quien no estuvo para nada de acuerdo luego de mencionar al ‘Bolillo Gómez.

Eduardo Luis ‘se agarró’ con otro periodista:

Resulta que Paolo Arenas aseguró que la victoria del Junior la consiguió con un método de juego más similar al que planteaba el ‘Bolillo’ y no como venían jugando con el propio Arturo Reyes, hecho que no le pareció al ‘Toxirrelator’:

“Ya me contó por ahí Paolo Arenas, que según él, Junior ganó a lo Bolillo, véalas, olvídese, Junior no fue a colgarse de los palos, eso es carreta”, dijo Eduardo Luis ante las declaraciones de su colega.

Arenas no se quedó callado y compartió en el video las razones por las cuales consideraba que fue una victoria muy ‘a lo Bolillo’, pues el equipo se defendió mucho y hasta el delantero Carlos Bacca apareció en varias acciones defendiendo desde su área.

Por favor @EduardoLuisFut, no te engañes. Junior SI ganó a lo 'Bolillo' anoche.



Fue la presentación de Arturo 'El Rodillo' Reyes. Y no lo digo a modo de crítica: ¡Me encantó el planteamiento!



En video las pruebas. Link del programa completo:https://t.co/Dy2biT9ty2 pic.twitter.com/kF2Spf2oZ5 — Paolo Arenas (@PaoloArenas) October 26, 2023

Junior ganó y sueña con clasificar:

De la manera que sea, los dirigidos por Arturo Reyes consiguieron los tres puntos en su visita al Hernán Ramírez Villegas gracias a los tantos conseguidos por Carlos Bacca y Stiven Rodríguez. Por tal razón, quedaron parcialmente en la séptima posición y soñando con meterse a los cuadrangulares semifinales.