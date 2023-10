Con arengas y cánticos, hinchas de Nacional le pidieron a la FCF que retiren el veto a Yoreli Rincón

La Copa Libertadores Femenina que se está jugando en Colombia y la final que se va a jugar en Cali el 21 de octubre. Los equipos colombianos que participaron en esta edición del torneo, no tuvieron una participación muy brillante, el club que más lejos llegó fue Atlético de Nacional, que llegó a las semifinales y quedó eliminado tras perder contra el actual campeón, Palmeiras.

Yoreli Rincón, fue uno de los procesos clave para Nacional de cara a la Libertadores, la mediocampista de 30 años, durante todo el proceso del equipo en el campeonato ha expresado su felicidad por volver a las canchas del país y en anhelo que tiene de volver con la Selección Colombia.

Los hinchas sueñan con ver a Yoreli en Selección Colombia

Yoreli Rincón ha conmovido a muchos de los hinchas tras compartir su experiencia como jugadora de la Selección Colombia, a pesar de que Yoreli se ha destacado por su nivel futbolístico, no ha sido convocada desde hace algunos años, dando pie a la discusión de las ‘vetadas’ de la Selección Colombia.

Los hinchas de Nacional y asistentes al Estadio, en medio de gritos, expresaron su deseo de volver a ver a Yoreli vistiendo la ‘tricolor’ y la jugadora después del partido se mostró conmovida con el gesto y expresó: “Es algo por lo que todos saben que volví, quería avanzar mucho más, sentía en mi corazón que quería ganar. Me voy a quedar (en Nacional) y esto es mi sueño (la Selección Colombia) lo tuve desde los 14 años cuando participé por primera vez, he sentido que en ese aspecto la vida ha sido un poco injusta, pero yo creo que lo que es pa’ uno no coge curva”.

Los inicios de Yoreli en el fútbol

Yoreli desde siempre fue determinada a ser futbolista, y desde pequeña, cuando jugaba con niños, demostró que tenía madera para ser profesional. Cuando la Selección de Ibagué la admitió, Yoreli hizo el esfuerzo de seguir en pie por su carrera.

“Me presento a la selección y me dicen que yo no servía para el fútbol, fue una desilusión, me decían que si yo seguía jugando fútbol no iba a llegar a ser nada en la vida. (...) Mi entrenador tenía videos míos y lo mandó a varias selecciones, Tolima fue la que respondió y me dijeron que me hacían unas pruebas en Ibagué. Y yo me fui así, con un morral a los 12 años me fui de la casa”.

Yoreli afirmó que aunque su experiencia fue difícil para su familia y para las mujeres que iniciaban en el fútbol femenino, ahora las mujeres están recogiendo los frutos.