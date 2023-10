“¿Bad Bunny?”: Los ácidos comentarios a Pedro Gallese por tirar celular de hincha local de Messi

Lionel Messi revolucionó el país con tan solo su llegada. Los hinchas se desplegaron por la ciudad en busca del soñado encuentro. Lo mismo sucedió en el campo del Estadio Nacional, donde Argentina le anotó dos goles a la Blanquirroja y ni el sentimiento de derrota opacó las ganas de los hinchas locales de tomarse la foto con ‘La Pulga’; algo que rechazó rotundamente Pedro Gallese.

Al portero de La Rojiblanca le hirvió la sangre al ver a un aficionado del país correr por la cancha para tomarse una foto con el 10 de Argentina y reaccionó de una forma tan reprochable que desde que se viralizó el momento solo recibe reclamos.

Te puede interesar: “No nos dejes, con el próximo DT jugarás”: las disculpas de la hinchada a Oliver Sonne por quedar fuera

En los diferentes videos virales se puede ver al aficionado correr por el campo en dirección a Messi, pero Pedro Gallese intervino en su trote, le quitó el celular y además lo lanzó con fuerza. Cabe destacar enfrentó a otros hinchas que también lograron burlar la seguridad y entraron al terreno de juego.

¿Quién le repone el celular?

Los usuarios de las redes sociales repudiaron desde el primer momento la reacción de ‘El Pulpo’ y ahora se preguntan quién enmendará el daño que le ocasionó al celular del aficionado, quien fue el que salió más perjudicado.

“Entiendo el enojo la frustración, pero su actitud totalmente fatal”, “Que lo denuncié, no tiene derecho a lanzar el celular”, “Ya era un partido perdido, porque hacer eso con el pobre fanático”, “Que Gallese esté molesto, no le da justificación al agarrar lo ajeno y lanzarlo como si fuera de él”, “Se le incorporó Bad Bunny”, “Se ardió porque no le pidieron foto a él, con lo pésimo que juegan...”, fueron algunos de las críticas que recibió.