“Me siento cómodo haciendo lo que la institución requiere”, Jhon Bodmer, DT de Nacional

Jhon Jairo Bodmer Restrepo, nuevo técnico de Atlético Nacional, se ha sentido bastante cómodo en su primera semana al frente del plantel profesional de la escuadra antioqueña y ya perfila el juego de ida de la semifinal de la Copa Betplay 2023 ante Deportivo Pereira.

El cuadro Verdolaga visitará al conjunto Matecaña el próximo jueves 19 de octubre en el primer sorbo en busca de uno de los finalistas de la Copa de la Liga.

Al respecto de dicho compromiso, el club brindó una rueda de prensa ante los medios de comunicación en donde estuvieron presentes el técnico, Jhon Jairo Bodmer junto a los jugadores Dorlan Pabón y Harlen Castillo.

Bodmer, cómodo con los planes de Atlético Nacional

“Me siento cómodo haciendo lo que la institución requiere. Queremos ganar el jueves y traer un marcador que nos brinde tranquilidad para la vuelta”, anunció el recientemente nombrado estratega.

Que añadió: “La institución empuja a cosas muy claras. Es clave ajustar rápidamente el balance que debe tener el equipo sin importar la estructura de juego. Proponer no resta responsabilidad a tener prevenciones”.

Alegría por los juveniles: “Aprovecho para felicitar a nuestra sub 17 de se trajo el título del Torneo Nacional en Bogotá”.

“En el grupo hay buenas sensaciones, eso nos permite seguir creciendo en la idea”, añadió.

Sobre su primer duelo, señaló que “Me gusta ver como llevamos al rival a su propia área, el tema es la conciencia y el nivel de atención para realizar la presión tras perdida. La forma de jugar nos va a tener más cerca de la victoria”.

Por su parte, Dorlan Pabón dejó claro que “Estamos entre los ocho, peleando una semifinal, hay veces que las cosas no salen como uno lo planea, pero trabajamos día a día para hacerlas bien”.

Y añadió que “Uno debe ganarse el puesto a diario, si no lo hago bien, podrán a otro jugador en mi lugar. Soy una persona ganadora, no me gusta perder. La actitud y las ganas no se pueden negociar”.

Entre tanto, el guardameta Harlen Castillo señaló que “Estamos para pelear cosas importantes, para eso llegamos al club. Todo se mejora con el trabajo, somos los encargados de llevar el barco a flote y demostrar”.

“Queremos ser campeones, estar en Libertadores y eso se logra jugando bien y sacando resultados positivos”, enfatizó.

Por último, añadió que “Estoy acostumbrado a ganar, siempre nos entrenamos para salir a buscar los tres puntos. Hoy, más que presión, tenemos la necesidad de ganar y salir campeones”.

Pensando en grande, jugadores y entrenador de Atlético Nacional se preparan para afrontar la fase semifinal de la Copa ante Pereira y sueñan con disputar una nueva final en el presente año.