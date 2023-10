A Fabra le salió caro su error contra Uruguay: Néstor Lorenzo los ‘castigó' para enfrentar a Ecuador

Néstor Lorenzo ‘castigó’ a Frank Fabra por lo que hizo en el partido de Colombia contra Uruguay. El camino de ‘La Tricolor’ en las Eliminatorias al Mundial 2026 no ha sido fácil y parece, por lo menos en la defensa, nadie tiene su puesto asegurado.

Este 17 de octubre de 2023, Colombia enfrentó a Ecuador en la Fecha 4 de las Eliminatorias. En la previa del partido, ‘La Tricolor’ confirmó su alineación titular y esto permitió comprobar que Néstor Lorenzo ‘castigó' a Frank Fabra por su desempeño en el empate 2-2 contra Uruguay.

Resulta que el lateral de Boca Juniors ni siquiera fue al banco en el duelo contra Ecuador. Junto a Leonardo Castro, Fabra fue elegido para ir a la tribuna.

Aunque no está clara la razón por la cual Fabra fue a la tribuna, sí llama la atención que, después de haber sido titular y jugar los 90 minutos, no lo tengan en cuenta como suplente. Esto podrí deberse a que Néstor Lorenzo no quedo a gusto con el desempeño que tuvo.

El error de Frank Fabra en el partido contra Uruguay.

Antes de llegar al minuto 90 del partido, todo apuntaba a que la Selección Colombia lograría una victoria crucial en su propio terreno. No obstante, una falta innecesaria desencadenó un ataque de Uruguay que culminó con el penalti que Darwin Núñez transformó en gol.

La situación se desencadenó cuando Wílmar Barrios cometió una falta sin razón aparente, y enseguida Frank Fabra tomó el balón y lo entregó a los jugadores uruguayos. En ese instante, Darwin Núñez se percató de la oportunidad y, mientras Barrios y Fabra desviaban la mirada, ejecutó el pase que provocó la mala reacción de Camilo Vargas y, finalmente, resultó en el penalti del empate.

Al ver la jugada, muchos hinchas de la Selección Colombia señalaron que no pueden creer la inocencia de los jugadores colombianos, específicamente de Barrios y Fabra. Argumentaron que, teniendo en cuenta el marcador y el minuto de juego, ellos debieron pararse frente al balón para retrasar el cobro de los uruguayos.

