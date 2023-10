“Ni quién es el chico este”, Messi minimizó al paraguayo que lo escupió por la espalda

Lionel Messi no dejó pasar por alto la acción del paraguayo Antonio Sanabria que lo escupió por la espalda en pleno duelo de las Eliminatorias Suramericanas rumbo al Mundial 2026 y lo minimizó haciendo saber que ni tenía idea quién era ese chico.

El hecho se dio en el marco de la tercera jornada del clasificatorio de la Conmebol en donde Argentina se impuso 1-0 a Paraguay con anotación del defensa Nicolás Otamendi y se mantiene con campaña perfecta.

En medio del compromiso y luego de un cruce de palabras, el paraguayo Antonio Sanabria tuvo el descaro de lanzarle un escupitajo a Lionel Messi cuando el argentino le había dado la espalda.

Esta situación tiene indignados a los argentinos contra el atacante paraguayo que fue suplente e ingresó como alternativa.

Messi respondió al escupitajo de Sanabria

Posterior a la victoria de su seleccionado, el astro, que ahora juega en el Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos, fue preguntado al respecto y aunque quiso que el hecho pasara inadvertido para no darle fama a su agresor, no dejó pasar que no tenía idea por qué lo hizo y que ni sabía quién era.

“No lo vi. Me dijeron después en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad que no sé ni quién es el chico este y nada”, sentenció Lionel Messi ante la prensa.

A lo que insistió: “No lo vi, pero tampoco quiero dar importancia porque va a salir en todos lados y es peor porque se va a hacer conocido. Mejor dejarlo ahí”, señaló el 10 de Argentina.

Sin darle mucha importancia, pero sin dejar de mandar su minimizada a Antonio Sanabria, Lionel Messi se refirió al acto que genera repulsión en el mundo del fútbol.