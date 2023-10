“Nos tenía que ir ganando Uruguay”: Vélez reaccionó inmediatamente al gol de James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez no fue ajeno al gol de James Rodríguez que puso el Colombia 1-0 Uruguay e inmediatamente reaccionó con palabras que quizá dejarán pensando a muchos.

El comentarista de RCN que es conocido por sus constantes críticas a James, sorprendió porque inició diciendo que Colombia debía ir perdiendo contra Uruguay por cómo se ha dado el desarrollo del partido: “Nos tenía que ir ganando Uruguay porque teníamos una pasividad y una corredera por delante”.

No obstante, Vélez elogió el gol del capitán de la ‘Tricolor: “James cuando controla ya a partir de ahí Mele no puede, no alcanza, no le da el balón va sobre la mano izquierda. Una gran definición, la pelota le queda justa”.

Eso sí, Carlos Antonio dejó claro que es necesario que la selección Colombia juegue mejor porque el cuadro visitante los ha ‘desdibujado’: “Ojalá esto sirva para jugar mejor. Cuidado, hay que mejorar el nivel porque podemos no salvarnos”, concluyó.

Vea el gol de James Rodríguez: