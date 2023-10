¿Un gemelo perdido? Encontraron un doble de Gamero por si renuncia a Millonarios

Alberto Gamero, es enaltecido por ser uno de los mejores técnicos del país y por conseguir el título del primer semestre de 2023 junto al equipo ‘embajador’. Previo a los partidos de la Copa Colombia contra Alianza Petrolera para buscar un cupo a la semifinal, WinSports encontró el doble perfecto de Alberto Gamero.

Le puede interesar: ¡La Copa inicia hoy! Conozca todo lo que debe saber de la Libertadores Femenina 2023

En Primer Toque, entrevistaron a un hincha que sorprendió con su parecido al técnico samario, el hincha incluso afirmó que Alberto Gamero es quien se parece a él. El hincha bogotano, incluso, afirmó que ya conoce al Gamero original y respondió a las preguntas de WinSports como si fuese el técnico.

☀☕¡Estamos con un hincha de Millonarios que podría ser confundido con el técnico Alberto Gamero!#PrimerToque pic.twitter.com/niVs081AAd — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 5, 2023

¿Buscó parecerse o es una coincidencia?

El bogotano, que reside en Barrancabermeja, afirmó que su parecido con Alberto Gamero ha sido fortuito y que su parecido físico salió de forma natural.

Augusto Gutiérrez, aunque es bogotano, vive en Barrancabermeja y expresó lo mucho que extraña su ciudad. Sobre el partido, sostuvo que hasta el momento espera que el equipo pueda obtener su cupo a la final de la Copa Colombia y que el equipo se ha mostrado fuerte y ordenado en estos últimos partidos, lo que resta es mantener el resultado.

Millonarios va a disputar el partido de vuelta contra Alianza Petrolera a las 8:30 pm. El marcador global está 2 a 0 favoreciendo al equipo ‘embajador’.

La relación de Alberto Gamero y Lucas González

El técnico samario demostró su apoyo y admiración a Lucas con lo siguiente: “Lucas es un amigo, un profesor… no hay una cosa más feliz para uno que los jugadores lo respalden. Eso es porque creen en el trabajo. Yo sé que ellos quieren hacer las cosas bien, pero no salen. Él tiene que estar tranquilo. Es una persona que sabe demasiado, estudiosa… demostró en Águilas que está para grandes cosas. Le mando mis felicitaciones y mi más sincero agradecimiento por todo lo que me enseño. Que siga pa’ adelante”.

Al parecer, Alberto Gamero durante la pandemia tomó un curso sobre dirección técnica que dicta Lucas González, los conocimientos que obtuvo Gamero se vieron reflejados en el planteamiento técnico de Millonarios el semestre pasado.