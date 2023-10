Periodistas de ‘El Pulso del Fútbol’ regañaron a un colega por su actitud en plena rueda de prensa

‘El Pulso del Fútbol’ es uno de los programas deportivos con mayor trayectoria en al radio y ahora está a cargo de la dupla César Augusto Londoño - Juan Felipe Cadavid, quienes ‘se le fueron encima’ a un colega por la polémica pelea que se desató durante una rueda de prensa tras un partido del fútbol colombiano.

En contexto: “Gracias por su respuesta estúpida”: Quintabani desesperó tanto a periodista que le respondió ‘con todo’

En su espacio del pasado martes 3 de octubre por Caracol Radio, los reconocidos analistas deportivos hicieron saber su inconformidad con la manera de actuar del periodista en Armenia que se peleó con Óscar Héctor Quintabani y así lo hicieron saber:

Juan Felipe Cadavid: “Ese cuentico que un oyente me está diciendo que usted tal cosa... No, hermano, ponga la cara”

César Augusto Londoño: “El periodista no puede opinar en una conferencia de prensa- Este colega nuestro de Armenia que al final fue groserísimo, se dejó sacar de casillas Óscar Héctor Quintabani y no debió calificar la pregunta de estúpida, fue un error del técnico del Quindío, pero el periodista actuó muy mal”

César Augusto Londoño: “Ya ha sucedido con Amaral y ha sucedido con periodistas de la ciudad de Medellín, opinan y dicen que la gente está comentando que usted se debe ir. Los periodistas no estamos para sacar técnicos ni para decir qué deben hacer. Ahora, sí usted cree que el técnico se debe ir, pregúntelo directamente, no tiene que tratar de ser protagonista como lo quiso ser el colega de Armenia y mucho menos insultarlo”

Juan Felipe Cadavid: “Yo no estoy tan de acuerdo que uno no tenga un espacio para intercambiar una opinión, pero en primera persona, no ir a esconderme detrás de los invisibles”.

César Augusto Londoño: “Yo no estoy de acuerdo que uno asuma el tema desde un punto de vista de opinión personal porque el tema es muy subjetivo”