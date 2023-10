Huila mandaría a su recogebolas a ‘recoger maletas’ tras la tremenda polémica

El partido de Atlético Huila vs La Equidad dejó una particular escena que rápidamente se volvió viral y abrió la polémica en los seguidores del fútbol colombiano, pues un recogebolas lanzó un segundo balón a la cancha para evitar la derrota de su equipo. No obstante, el joven no será recordado como un héroe y su mismo equipo está pensando en tomar una dura sanción contra él.

La inesperada interrupción del partido resultó tan insólita que no fue ajena para nadie y muchos salieron a criticar este hecho, pues no solamente atascó el desarrollo del partido, sino que lo hizo de cuestionable manera, lo cual le representó una tarjeta roja durante el partido y más problemas luego del juego.

De hecho, además de la sanción que seguramente le pondrán por la expulsión, el propio cuadro ‘opita’ está analizando la situación y pensando en tomar una drástica medida contra él.

La drástica decisión que tomaría Huila con su recogebolas:

El equipo ya identificó quién fue el autor de la tramposa ‘jugadita’: Se trata de Luis Amaya, un futbolista de 20 años, que es de los jugadores más destacados de las inferiores del Huila.

La medida del equipo sería tan contundente, que los directivos están pensando en sacarlo de la institución por ir en contra de sus normas: