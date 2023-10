¿Debutó con la camiseta puesta? Viera se estrenó en programa de radio con discutida opinión sobre Junior

Sebastián Viera empezó su experiencia en radio con discutida afirmación sobre el Junior de Barranquilla.

Este 2 de octubre de 2023, el director de ‘El Vbar’ de Caracol Radio, uno de los programas radiales más importantes del país, le dio la bienvenida a Sebastián Viera. Un par de meses después de su salida del Junior, Viera empezó su experiencia en radio, lo que parece indicar que la etapa como futbolista profesional terminó. Cabe señalar que él nunca confirmó su retiro, por lo que todavía hay chances de verlo jugar.

La frase de Sebastián Viera sobre el Junior.

El debut de Sebastián Viera en ‘El Vbar’ dio de qué halar, pues, a sus enriquecedoras intervenciones sobre lo que vivió como jugador, le sumó una serie de frases polémicas. De hecho, un comentario sobre el Junior fue lo que más revuelo causó.

Como es bien sabido, el Junior tiene ‘embolatada’ su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Por eso, debe ganar o ganar en los próximos cinco partidos del ‘todos contra todos’(Cali, Millonarios, Once Caldas, Pereira y Huila). En total, el Junior necesita 13 de 15 puntos posibles para asegurarse un lugar en ‘los ocho’.

Sebastián Viera opinó sobre lo que se viene para el Junior y sus palabras apuntaron al favoritismo del equipo. Según Viera, Junior es favorito en cuatro de los cinco partidos que tiene por delante.

“Díganme por favor un partido en el que Junior no sea favorito, que no sea contra Millonarios en Bogotá”, Sebastián Viera

El comentario de Viera provocó que sus compañeros señalaran que el Junior no es favorito contra el Pereira. Sin embargo, el uruguayo demostró que no lo ve así.

“Por el presente del Pereira, yo creo que sí”, Sebastián Viera

Para concluir, Sebastián Viera dejó claro que Junior no tiene ningún partido ganable en la previa, pero esto no quiere decir que no sea favorito.

“Junior no tiene ningún partido accesible, pero sí es favorito. Si quieren (los jugadores), tienen todo para hacerlos accesibles en el trámite”, Sebastián Viera

