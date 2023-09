¿Luis Díaz superó a James? Conozca las cifras que han logrado los colombianos

James Rodríguez y Luis Díaz son dos iconos del futbol colombiano, han tenido grandes trayectorias en el fútbol europeo, James en su temporada en el Real Madrid y Luis Díaz, jugador actual del Liverpool.

Le puede interesar: Sheyla García le confesó su amor a un integrante de Millonarios: ¿será correspondido?

Transfermarkt, portal especializado en los fichajes y estadísticas de fútbol, hizo un recuento de los partidos jugados y de los goles anotados de cada jugador en sus respectivos equipos europeos. ¿Luis Díaz ya superó la trayectoria de James Rodríguez?

Las cifras de los colombianos

Empezando por James Rodríguez, llegó al Real Madrid con 23 años. Durante su primer año, James jugó 46 partidos y anotó 17 goles, el colombiano hizo 18 asistencias y ganó dos títulos con el equipo.

Luis Díaz llegó al Liverpool con 25 años, ha jugado 38 partidos y ha marcado 10 goles. Cuenta con 8 asistencias y ha ganado tres títulos con el equipo inglés.

Como se puede ver, James Rodríguez y Luis Díaz tienen recorridos muy similares, pero es indudable que el primer año de James en Real Madrid, marcó un hito para los colombianos en el exterior.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Los partidos de las Eliminatorias se van a reanudar en octubre, la fecha inicia el 12 de octubre con Bolivia vs. Ecuador y Colombia vs. Uruguay el mismo día. Se van a enfrentar también Chile y Perú, Argentina y Paraguay, el último de la jornada será Brasil vs. Venezuela.

La segunda fecha será el 17 de octubre, en donde va a continuar el todos contra todos con Colombia jugando de cara a Ecuador como visitantes.

Para noviembre continúan las fechas, el 16 y 21 de noviembre, Colombia se va a enfrentar a Brasil como local y a Paraguay como visitante, respectivamente.

Las fechas, con los partidos de vuelta, se reanudan hasta el 2024 en septiembre.