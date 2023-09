“En la inmunda” Hinchas atacaron a Bodhert por decir que Santa Fe hizo un buen partido

Santa Fe ayer disputó su juego por los cuartos de final de la Copa Colombia contra Deportivo Pereira, en el Estadio el Campin de Bogotá. El marcador del juego quedó 0 a 0 y el marcador se tendrá que definirse en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, el 4 de octubre.

Le puede interesar: Calcados: los golazos de Robert Mejía y Yerson Candelo aterran por su semejanza

Más de tres mil hinchas del cuadro ‘cardenal’ asistieron al estadio a acompañar a equipo, pero en redes muchos señalaron que el partido fue aburrido y que el marcador en ceros y lo limitada que fueron las respuestas del cuerpo técnico ante el partido. A pesar de los comentarios, Hubert Bodhert técnico de Santa Fe interpretó de forma distinta el resultado.

Las declaraciones de Bodhert y de los hinchas

En la rueda de prensa posterior al partido, declaró que a pesar del resultado sin goles, el equipo ‘cardenal’ se mostró sólido y que los vio manejando un buen nivel de juego y siendo propositivos: “Yo creo que Pereira no es un equipo fácil, que tiene una estructura en su fase defensiva compleja, por ahí nos obligó a equivocarnos en algunas situaciones, pero fue tanta nuestra insistencia que terminamos generando para abrir el marcador; había que abrir el marcador para que ellos salieran un poco más, pero no fuimos eficaces. El equipo se paró bien, me gustó el equipo y la serie está abierta. En Pereira también tenemos que hacer un trabajo y que ellos sean mucho más propositivos”.

El técnico cerró su intervención sosteniendo “Me gustó el trabajo que hicieron los muchachos, creo que hicieron una buena presentación y estoy a gusto con lo que hicieron”.

De razón estamos en la inmunda — Carolina ⭕️ (@MarquezCaroR) September 28, 2023

A pesar de las palabras de Bodhert, los hinchas han criticado mucho el partido y el técnico, y sostienen que el DT le falta autocritica para evaluar el crecimiento del equipo capitalino.