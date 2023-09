Campaz se fue de manicure con un compatriota justo antes de un partido importantísimo

Rosario Central no ha tenido el mejor inicio de temporada en la liga argentina, pero si hay una pizca de esperanza es a través de Jaminton Campaz, quien parece que encontró su lugar en el mundo. De hecho, ha demostrado que disfruta su estadía en dicho país y hasta se fue con un compatriota a hacerse un manicure, antes de un importante partido que tendrán.

Jaminton Campaz es recordado en el fútbol colombiano por su importante intervención en el título del Deportes Tolima que consiguió en el primer semestre de 2021 frente a Millonarios, aunque no pudo ser parte de los partidos decisivos. De todas maneras, sus brillantes participaciones con el ‘Vinotinto y Oro’ lo llevaron a estar en el radar de la selección Colombia y dar el salto al exterior cuando Gremio de Brasil se interesó en él.

Infortunadamente, el atacante colombiano no se pudo adaptar de la mejor manera en el equipo de Gremio, donde estuvo durante dos años antes de ser fichado por Rosario Central, dirigido por el argentino Miguel Ángel Russo, quien además de ser recordado por su titilo con Millonarios, ha empezado a sonar para llegar al banquillo de Atlético Nacional.

De todas maneras, Campaz disfruta su tiempo en Argentina y más siendo uno de los referentes de su equipo, tanto así que hasta tuvo tiempo de irse de plan ‘manicure’ con un compatriota suyo: Dannovi Quiñones.

Campaz se fue de manicure:

Dicen que entre las redes sociales y la tierra no hay nada oculto, hecho que puede demostrar el colombiano, pues Campaz se fue de plan con Dannovi Quiñones y se hicieron las uñas justo antes del clásico entre Rosario Central vs Newell’s Old Boys.

A continuación le dejamos las imágenes: