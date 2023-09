Ídolo de Santa Fe piensa en volver a “poner el pellejo”, pero no quiere ser técnico

Un ídolo de la mejor época reciente de Independiente Santa Fe dejó absolutamente claro que volvería al equipo sin importar si tiene que “poner el pellejo” por el difícil presente deportivo que atraviesa. Sin embargo, el exfutbolista también dejó claro que no quiere tomar las riendas del equipo como entrenador, sino en otro puesto que “lo ilusiona”.

Vea acá: “Ya ni disimulan”: La sospechosa jugada en la ‘B’ que puso a pensar en amaños de partidos

ídolo de Santa Fe piensa en volver a “poner el pellejo”:

Se trata de Luis Manuel Seijas, el exfutbolista venezolano que se ganó el corazón de la hinchada cardenal por su amor por la camiseta y sentido de pertenencia con el equipo, que se reflejaron en los cuatro títulos que consiguió, incluyendo la Copa Sudamericana.

El otrora mediocampista se ha estado preparando para continuar su legado en el fútbol, claramente ya no desde las canchas, sino en de otra manera. De hecho, ni siquiera es como entrenador, sino que es desde un poco más lejos de las canchas:

“Me interesa ser Director Deportivo de Santa Fe, cuando las condiciones estén. No me importaría poner el pellejo, pero tengo fe de cuando ese momento llegue estaré preparado. Creo que Santa Fe necesita un proyecto, un plan, no sé si lo hay” aseguró Seijas, pero rápitdamente continuó para hablar de la hinchada:

“Entonces por ende los hinchas no saben cuál es ese plan. Que no se confunda director deportivo con gerente deportivo... yo quiero tener una autonomía para crear proyectos. Ese puesto me ilusiona, pero para eso falta todavía mucho”, concluyó el venezolano.

Finalmente, ‘Luisma’ dejó claro que está al tanto de lo que sucede con Santa Fe y le desea lo mejor: “Sufro por el equipo, lo sigo, respeto a los que están y siempre hago fuerza porque es el equipo que amo”.