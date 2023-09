“Solo está para tiros libres” Carlos A. Vélez arremetió contra la participación de Cardona en el juego contra Nacional

América de Cali se enfrentó a Atlético Nacional por la Fecha 14 de la Liga BetPlay, el cuadro ‘escarlata’ logró una participación magistral, anotando cuatro goles a favor y con una sola anotación en contra. Además, la técnica de juego que usaron en el partido, fue aplaudida por varios comentaristas y asistentes del juego.

Carlos Antonio Vélez habló de lo que fue el juego y aseguró que el triunfo del equipo caleño se debió a que Nacional “los dejó jugar” y América entró a las canchas con los jugadores que era, el periodista mencionó que la participación de Edwin Cardona, que marcó en el juego, no lo convenció del todo.

Las palabras de Carlos Antonio Vélez

El periodista fue claro, y aunque América ganó el partido, Carlos Antonio Vélez sostuvo que el triunfo fue gracias a que Nacional dejó jugar a América porque no lo atacaba y además afirmó que el partido no hubiese sido el mismo si Cardona hubiese estado en el once inicial: “El partido hay que partirlo en dos, el primer tiempo y el segundo tiempo. En el segundo tiempo, América se cansó y solo él cambió de Ibarbo les hizo efecto, pues porque Cardonita todos sabemos que solo está para tirar tiros libres y disparar al arco, pero lo hace bien”.

Sobre Acolfutpro y la investigación de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio, publicó un pliego de cargos y los resultados de un proceso inicial de investigación que vinculan a la FCF y la Dimayor, además SIC aseguró que en la categoría femenina de la Liga BetPlay han encontrado una serie de irregularidades que entorpecen la competencia sana y cartelizan los contratos de las jugadoras.

El analista deportivo se refirió al proceso de la investigación como una “expropiación” e incluso pidió la intervención de la FIFA. En respuesta a esto, el presidente de Acolfutpro, le llamó alarmista y Carlos Antonio Vélez le lanzó varias ‘pullas’ asegurando que el reclamo de la asociación frente a los contratos de las jugadoras, “es chimbo”.