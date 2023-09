La Selección de Ecuador de nuevo está riesgo tras recibir una demanda de Alfaro, el anterior DT de ‘La Tri’

Ecuador podría enfrentar una nueva sanción que puede afectar su rendimiento en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que se va a desarrollar en Estados Unidos, Canadá y México. La Selección de Ecuador está en la mira por una nueva demanda que encabeza Gustavo Alfaro, técnico que estuvo dirigiendo a ‘La Tri’ en el Mundial Qatar 2022.

El entrenador argentino denunció que la Federación Ecuatoriana de Fútbol habría incumplido con los acuerdos de pago durante su periodo como DT y que además, la federación tiene una deuda pendiente tras la finalización del contrato con la selección durante 2023. La demanda fue remitida a la FIFA y según lo considere este ente de control, las sanciones podrían perjudicar al equipo ecuatoriano.

¿Cuál podría ser la sanción?

En caso de que la demanda se haga efectiva, a Ecuador se le podrían descontar otros 3 puntos de la tabla de clasificaciones. El equipo había iniciado su proceso en las Eliminatorias con dos otros, tres puntos menos, que ya nivelaron tras ganarle a Uruguay el 12 de septiembre.

Por el momento, Ecuador ocupa el puesto nueve en la tabla de posiciones de la clasificatoria, si la demanda prospera, estaría en el puesto 10 por debajo de Bolivia.

¿Qué sigue?

Los partidos de las Eliminatorias se van a reanudar en octubre, la fecha inicia el 12 de octubre con Bolivia vs. Ecuador y Colombia vs. Uruguay el mismo día. Se van a enfrentar también Chile y Perú, Argentina y Paraguay, el último de la jornada será Brasil vs. Venezuela.

La segunda fecha será el 17 de octubre, en donde va a continuar el todos contra todos con Colombia jugando de cara a Ecuador como visitantes.

Para noviembre continúan las fechas, el 16 y 21 de noviembre, Colombia se va a enfrentar a Brasil como local y a Paraguay como visitante, respectivamente.

Las fechas, con los partidos de vuelta, se reanudan hasta el 2024 en septiembre