¿Del odio al amor? Carlos A. Vélez sorprendió a muchos al revelar el nombre de su técnico colombiano favorito

Lucas González ha sorprendido con sus últimos partidos en las fechas de la Liga BetPlay y para la opinión de algunos, el proceso que lleva Lucas puede terminar consolidándolo como uno de los mejores técnicos del país. Carlos Antonio Vélez opinó acerca del proceso de Lucas y habló del que, para él, es el mejor técnico del fútbol colombiano.

Y aunque el analista sí reconoce que el proceso de Lucas ha sido positivo, aún está muy alejado de ser uno de los mejores DT, del país “Llegué al aeropuerto y me encontré, en una pantalla en la sala VIP, que estaban dando un programa y leí que decían: ¿Lucas González, el mejor técnico colombiano? Es un muchacho recién destetado, no tiene más de 50 partidos en primera división”.

¿Quién es el mejor técnico para Vélez?

Para el analista deportivo, el mejor técnico colombiano es Alberto Gamero y fue contundente con su respuesta “eso no tiene discusión, el mejor técnico colombiano es Gamero. Lucas González es un muchacho recién destetado, no tiene más de 50 partidos en primera división, ¿cómo vamos a inventar eso?”

Además, Vélez destacó los logros del técnico samario diciendo “Gamero tiene cinco títulos, tres de liga y dos de copa. Ha promovido 23 jugadores jóvenes e Millonarios, a pesar de eso ganó dos títulos. Está a pocos juegos de los 1000 partidos dirigidos ¿Cómo comparas a Gamero con un muchacho recién destetado, por bueno que sea? Aun Lucas no está para ser evaluado”.

El periodista aclaró que no tiene nada contra el actual DT de América, pero que su proceso aún está muy joven y que es un técnico que necesita tiempo “Nadie está diciendo que no está capacitado, pero le pasaría lo mismo que en el América, donde decían en el primer partido que se notaba su mano y después le pasó lo que le tenía pasar. Es un técnico que necesita tiempo, necesita partidos, por ahí gana o no, pero hay que esperarlo, si lo contrataron era para aguantar todo. Ahí va, va muy bien”.