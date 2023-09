“Mi mini tigre” Falcao derritió de amor a sus seguidores con un conmovedor mensaje para su hijo

Radamel Falcao es muy admirado en Colombia no solo por ser uno de los jugadores históricos de la Selección Colombia, sino por la relación que tiene con su familia. El futbolista de 37 años tiene cinco hijos junto a Lorelei Tarón, cantante argentina.

En redes sociales, el actual jugador del Rayo Vallecano, felicitó al “principito” de la casa, Jedediah, por su cumpleaños, y con una serie de fotos dejó ver las cualidades del cuarto hijo de la familia Falcao.

Falcao escribió: “Feliz cumpleaños principito de la casa. Cómo nos haces divertir cada día con tu manera de ser. Siempre alegre, tierno y brusco a la vez 😂. Dios te guíe siempre por el camino del bien. Te amo con todo mi corazón mini tigre”

Así respondió Lorenzo a la ausencia de Falcao en la convocatoria

Frente a la convocatoria de Falcao dijo: “La opinión les corresponde a ustedes, para mí es un punto de referencia para bien (James Rodríguez) como otros jugadores como Falcao. Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos, pero Falcao es un hombre de Selección siempre, esos jugadores, la Selección no los deja a ellos, ellos los dejan a la Selección, no sé cómo explicarlo”. La razón de la ausencia de Falcao al parecer son sus pocos minutos jugados en el Rayo Vallecano, equipo en el cual el colombiano se ha ido desempeñando.

Los próximos partidos de la Selección Colombia

Son 18 jornadas en las que Colombia debe asegurar su cupo para la Copa del Mundo. Colombia vuelve a jugar en octubre la ‘tricolor’ estará de cara a Uruguay y Ecuador. Para noviembre, la cita será con Brasil y Paraguay. El calendario se va a retormar en septiembre de 2024.

El Mundial tiene fecha de inicio el 9 de junio de 2026.