“Es un técnico como para la B”, Carlos Antonio Vélez le ‘dio palo’ a Arturo Reyes por el empate frente a Nacional

Junior salía de una mala racha en la Liga BetPlay, incluso en las dos últimas fechas logró varias anotaciones que lo catalogaron como el goleador de la Liga, con siete y goles, además de meterse al cuadro de los ocho. A pesar de esto, para la Fecha 12 el equipo de Barranquilla se tuvo que enfrentar a Atlético Nacional y el equipo ‘tiburón’ empató uno a uno.

Le puede interesar: “Está todo el deseo de ir”, finalista con Nacional quiere jugar con Millonarios

Carlos Antonio Vélez, que estuvo comentando la trasmisión de WinSports, le ‘dio palo’ al planteamiento de Junior de Barranquilla y opinó sobre el desempeño del equipo, que aunque goleó en sus fechas pasadas, sigue con el mismo juego que les impide ganar y conquistar todos los partidos.

Las palabras de Vélez

El analista fue claro y enfatizó su rechazo en la labor que ha hecho el nuevo técnico, Arturo Reyes, y los continuos errores del equipo: “vino Reyes, que es un técnico como para la B y se encuentra con un equipo que quiere lo que antes no quería y lo quiere hacer ahora. Les salen esos dos rivales de poca monta a los que les clava esa cantidad enorme de goles, y llega a la prueba contra Atlético Nacional. En el partido de ayer se encuentran con la realidad de narices: qué mal defiende Junior”.

Frente a la defensa de Junior, el analista fue claro en su posición y declaró que Junior no defiende o defiende mal “Junior mete miedo, pero no regresa, no quita un balón y el desorden es absoluto. se enfrentaba la escuela de la posesión contra la escuela del contraataque. Nacional es un equipo que ha mostrado sus mejores galas sin tener un balón”.

Por el momento, Junior se encuentra en el puesto 7 de la tabla de posiciones con 17 puntos y nueve goles a favor.