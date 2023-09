¡Dos por uno! Jugador lesionó a dos excompañeros con terrible patada voladora

En un emocionante clásico hondureño entre Marathon y Olimpia por la octava fecha del Torneo Apertura 2023, André Orellana, un defensa de tan solo 21 años, se convirtió en el protagonista de un incidente que ha conmocionado al mundo del fútbol con una patada voladora doble.

La acción en cuestión fue una doble patada voladora que dejó a dos de sus ex compañeros, Germán Patón Mejía y Carlos Pineda, lesionados y conmocionados.

La reacción de los comentaristas de la TV oficial durante la repetición del incidente da testimonio de la peligrosidad de esta entrada, oscilando entre la sorpresa y la indignación. “No, uhhh, no, no. Es inconcebible que un futbolista pueda hacer esto”, exclamó uno de ellos.

André Orellana, quien recientemente se mudó de Olimpia a Marathon, vivió un clásico especial para él y protagonizó esta inusual entrada a los 88 minutos del partido. La patada voladora, que se castigó con una tarjeta roja por parte del árbitro Selvin Brown, dejó a todos atónitos.

Por esta acción el referee expulsó (roja directa) a André Orellana.



🎥 Deportes TVC pic.twitter.com/U0pdZ28AYC — Rodolfo (@fitomoca30) September 17, 2023

Tras el partido, Orellana expresó su arrepentimiento por su acción: “Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido. No es correcto para nada. Ya hablé con ‘Patón’, que es como un padre para mí”, explicó el jugador. También se disculpó públicamente en las redes sociales, asumiendo la responsabilidad de sus acciones y destacando que su comportamiento fue inaceptable.

Germán Patón Mejía, de 28 años y más experimentado, analizó el incidente con madurez y amor por el fútbol: “Ya hablamos, es parte del fútbol, que lo amo mucho, que siga trabajando, que él ya sabe que está para ser el mejor central de Honduras y salir al extranjero”. Mejía compartió un mensaje privado que recibió de Orellana en el que este último se disculpaba.

El joven defensor también se dirigió a los aficionados del fútbol hondureño, ofreciendo sus más sinceras disculpas a compañeros, amigos y seguidores de ambos clubes.

El mensaje de André Orellana en redes sociales

“Aficionados del fútbol hondureño, quiero ofrecer las más sinceras disculpas a mis compañeros. amigos y colegas de profesión, así como a las aficiones de ambos clubes, por el acto agresivo que cometí durante el partido. Mi comportamiento fue inaceptable, y asumo la responsabilidad completa de mis acciones.

cometí una falta injustificable a dos compañeros a quienes respeto y considero amigos y hermanos del fútbol. Por eso quiero dejar en claro que no tuvo nada que ver con problemas personales. Me dejé llevar por la tensión del partido, no obstante, eso no justifica en absoluto mi comportamiento.

Soy consciente de que soy joven y tengo la oportunidad de corregir este y otros errores. Estoy comprometido a aprender de esta experiencia y a demostrar un comportamiento ejemplar en el campo y fuera de él, en el futuro cercano.

Mis disculpas nuevamente a todos los afectados por mis acciones. Prometo trabajar duro para enmendar este error y recuperar la confianza de mis compañeros, amigos y aficiones. André Orellana”.