Ídolo de la Selección Colombia confesó que le encantaría ver a Carlos A. Vélez como técnico de un equipo

Un ídolo de la Selección Colombia quiere que Carlos Antonio Vélez sea técnico de un equipo de fútbol. La afirmación del campeón de la Copa América 2001 con ‘La Tricolor’ llamó la atención, pues fue seria, pero también incluyo cierto sarcasmo por parte de su interlocutor.

En la última edición del programa ‘La Tele Letal’ del canal Red + estuvo invitado Óscar Córdoba. La charla de Córdoba con Martín De Francisco y Santiago Moure dejó varios momentos interesantes, y uno de los mejores estuvo protagonizado por Carlos Antonio Vélez.

Resulta que Moure, con evidente sarcasmo, le preguntó a Córdoba si le gustaría ver a Vélez siente director técnico de un equipo de fútbol. El exjugador, hablando en serio, aseguró que le encantaría ver a Vélez siendo entrenador, para poder comprobar si es capaz de plasmar en cancha todas las cosas que dice cuando analiza un partido.

“Me encantaría que intentara, porque también hay que llevar a la táctica lo que uno comenta... a ver si lo puede ejecutar”, Óscar Córdoba

*Ver a partir del minuto 34:16

Carlos Antonio Vélez no quiso entrenar un importante equipo colombiano.

El destacado comunicador conversó en el podcast SiSePuedcast acerca de su trayectoria en el periodismo, su relación con el fútbol y las diversas perspectivas que han influido en su carrera como comentarista. En la entrevista, reveló que un equipo del fútbol colombiano le propuso unirse como director técnico, a pesar de que Carlos Antonio carece de experiencia formal en ese rol, cuenta con una sólida formación como analista de rendimiento, lo cual atrajo el interés de la directiva del equipo.

Como lo contó Carlos Antonio: “Me hicieron la propuesta en el hotel Intercontinental de Cali. Efraín Pachón me llevó allá con un señor que era dueño del Pereira”, su respuesta fue negativa, pero recomendó a alguien que podría interesarle al equipo “No, no, no perdón, yo soy periodista. Más bien yo le voy a recomendar una persona, Luis Fernando Suárez, que estaba bien preparado, empezando y ahí fue él al Pereira”.

