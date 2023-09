Gamero dio las razones del bajo rendimiento de Millonarios y no lo bajaron de “mediocre”

El arranque del segundo semestre de la Liga BetPlay, le ha costado mucho a Millonarios, que a pesar de ser el campeón, ha perdido varios partidos y la derrota del clásico, en donde quedaron con nueve jugadores ha dejado muy mal parado al equipo. El equipo bogotano en el momento ocupa el puesto trece de la Liga BetPlay con 10 puntos y una diferencia de goles de menos 4.

Alberto Gamero ha sido cuestionado durante ruedas de prensa, y en la atención a medios previa al juego contra Atlético Bucaramanga, dio la explicación del rendimiento del equipo ‘embajador’ y su respuesta genero mucho disgusto en los hinchas.

Las razones de Gamero

Gamero y otros DT del fútbol de Colombia han asegurado que las fechas de la Dimayor no han dejado recuperar plenamente a los jugadores, y que esto se ve reflejado en los resultados. Las razones de Gamero para el desempeño de Millonarios precisamente es la recuperación y el descanso, esto dijo el samario:

“Este equipo no recuperó y no descansó. Si nos damos cuenta, todos los equipos que quedan campeones en mitad de año no hacen un buen torneo en el siguiente semestre”.

A pesar de sus palabras en parte son correctas, en redes varios hinchas contradijeron al samario y le demostraron que otros equipos han sido campeones consecutivos en los semestres e incluso, equipos como Nacional, lograron un tricampeonato.

Ve que raro, entonces cómo fue que nacional fue bicampeón de liga en 2007, bicampeón en 2013, llegó a finales de libertadores y sudamericana en el mismo año, y el América fue bicampeón en 2019 y 2020? Las excusas no hacen parte de un proceso exitoso 😉 — Gengis Kan (@djcortes06) September 14, 2023

Algunos no respondieron a las palabras del profe con tanta amabilidad y lo llamaron “payaso” y “mediocre”.

Las posibilidades de Gamero dejando a Millonarios

El samario tiene contrato con Millonarios hasta diciembre y su renovación, según los rumores, la renovación no le afana ni al equipo ni a Gamero a pesar de que el ‘embajador’ va a jugar la Copa Libertadores 2024, los rumores también señalan que a Gamero lo han estado preguntando desde la segunda división del fútbol español, para que logre ascender al equipo y de la Liga Mx.