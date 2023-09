Carlos Antonio dejó estirando pico a Andrea Guerrero en pleno programa

Carlos Antonio Vélez y Andrea Guerrero estuvieron en el análisis de lo que fue el partido entre Chile y Colombia y allí, el analista desvirtuó la postura que puso en escena su compañera de set.

El hecho se dio en el programa Planeta Fútbol del canal Win Sports en donde la periodista explicaba que para muchos, el duelo era ganable para la Tricolor.

Ella argumentó que “Los hinchas, los periodistas” y muchos argumentaron en la previa que el equipo de Lorenzo tenía la opción de ir por los tres puntos.

Vea acá: “No estaba apto”, JuanFer Quintero dejó claro por qué no brilló contra Chile

Carlos Antonio frenó concepto de Andrea Guerrero

“¿Quién creyó que era fácil, verdad?”, cuestionó Carlos Antonio a las palabras de su compañera que argumentó: “Es que lo oí toda la semana”.

“¿Ah, sí?”, dudó Vélez y ella insistió: “Sí, se lo juro. Que este es el ganable. 3 puntos”.

Esto despertó un pequeño análisis de Carlos Antonio que argumentó: “No, no, no. Este es el ganable: no. Era un partido ganable, pero no era fácil. Chile está en negativo y eso no significa que tengamos gran distancia con relación a ellos y una facilidad para ganar, no creo”, sentenció.

Le puede interesar: Reinaldo Rueda ya no es solo colombiano: recibió DNI como ciudadano de otro país

Andrea Guerrero quedó apenas escuchando las palabras de su compañero y no le replicó más, prefirió preguntarle algo mejor a Faryd Mondragón para salir del tema puntual.