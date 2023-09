Ana María Guzmán despreció a Nacional y no se quedará para la Libertadores

Ana María Guzmán es una de las jugadoras colombianas con mayor proyección y a sus 18 años se dio el lujo de rechazar a Atlético Nacional para irse ‘derechito’ a jugar en Bayern Múnich.

Tal vez la mayor revelación del Mundial Femenino de Australia - Nueva Zelanda 2023 haya sido Ana María Guzmán, quien llegó como suplente, pero por situaciones fortuitas tuvo la oportunidad de disputar dos partidos en los que se ganó la admiración y el cariño de los aficionados.

Esto despertó el interés de muchos clubes a nivel internacional, entre ellos Manchester City o Arsenal, pero finalmente fue el Bayern Múnich el que se adelantó por su fichaje.

Rumores apuntaban que ‘la mona’ se quedaría en Colombia hasta diciembre, no con el Deportivo Pereira, sino con Atlético Nacional, para disputar la Copa Libertadores que se realizará en nuestro país. No obstante, en las últimas horas se confirmó que no se llegó a un acuerdo y Guzmán viajará en los próximos días a Alemania para ser oficializada como nueva jugadora del conjunto ‘bávaro’.

🚨 Ana María Guzmán (18) no jugará con #AtléticoNacional, fue una opción para que disputara Copa Libertadores, pero nunca terminó de concretarse, como contó @Caro8rubio ❌🟢⚪️



👀 La lateral colombiana será oficializada como nueva jugadora del #BayernMúnich en los próximos días pic.twitter.com/icKcxIHZi3 — Pipe Sierra (@PSierraR) September 13, 2023

¿Cuándo comienza la Copa Libertadores Femenina?

La gloria continental, que será albergada por Bogotá y Cali con los estadios de Techo y Pascual Guerrero (en segunda ronda ingresaría el Campín), comenzará el próximo 5 de octubre y se extenderá hasta el 21 del mismo mes.

Los equipos colombianos que harán parte de este torneo serán Independiente Santa Fe (actual campeón de la liga), América de Cali (subcampeón) y Atlético Nacional (reclasificación).

De hecho, este mismo viernes 15 de septiembre se realizará el sorteo de la fase de grupos para conocer con qué rivales se tienen que enfrentar ‘las nuestras’.