El Gobierno ‘se metió de frente’ con el fútbol colombiano y podría sancionar a Dimayor y FCF

En las últimas horas, se conoció que el ministerio de trabajo sancionará cargos contra Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en caso de negarse a sostener conversaciones con el sindicato de futbolistas (Acolfutpro) en pro de mejorar las condiciones laborales.

Para poner en contexto la situación, en 2019 varios futbolistas se pusieron de acuerdo y presentaron una serie de peticiones a los entes encargados del fútbol colombiano con el propósito de mejorar sus condiciones laborales, teniendo en cuenta aspectos como los horarios y calendario de los partidos.

No obstante, no habían recibido respuesta, así que el ministerio de trabajo ‘metió la cucharada’ y dejó claro que si no logran entablar una conversación de negociación, levantará sanciones:

“El Ministerio del Trabajo iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) por la presunta vulneración del artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto han sostenido una negativa a negociar el pliego de peticiones presentado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), desde hace cuatro años”, se puede leer en el comunicado.

El bloqueo del pliego de peticiones de @acolfutpro por parte de la @FCFSeleccionCol finalmente se reventó en el Ministerio de Trabajo... se vienen sanciones pic.twitter.com/3sdcrMidWG — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) September 11, 2023

Noticia en desarrollo...