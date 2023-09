¿RCN destronó a Caracol? Conozca cómo les fue en rating a los canales en el primer juego de las Eliminatorias

Por primera vez en muchos años, RCN compró los derechos de trasmisión de los partidos de las Eliminatorias suramericanas y se presentaron, en las palabras de Carlos Antonio Vélez, en una alternativa para presentar el futbol y analizarlo de forma genuina.

Por eso, durante el partido de las Eliminatorias de Colombia, muchos televidentes estaban a la expectativa de lo que sería la trasmisión de RCN y en cuál canal la gente preferiría ver el partido de Colombia, y las cifras que miden el rating de la televisión colombiana ratificaron lo que se esperaba.

¿Cómo le fue a Caracol y RCN?

Las cifras dejan ver que la trasmisión del partido de Colombia por RCN estuvo incluso por debajo de Yo Me Llamo y de la previa del partido, Caracol para el compromiso de Colombia vs. Venezuela tuvo 13,73 puntos y para el juego de Argentina vs. Ecuador, 12,52 puntos.

RCN logró 6,65 puntos para el partido de Colombia y en el de argentina 6,60, solo lograron la mitad de lo que logró Caracol. Ibope Media deja ver que Gol Caracol sigue liderando las trasmisiones de la Selección Colombia y que a RCN le va a quedar muy difícil destronar o proponerse como una alternativa del fútbol frente al dominio de Caracol.

El próximo partido de la Selección Colombia

Colombia afrontará su siguiente compromiso en condición de visitante. El equipo entrenado por Néstor Lorenzo enfrentará a la Selección de Chile el martes 12 de septiembre a las 7:30 p.m. El juego será en el estadio Monumental.

La siguiente fecha llega el 12 de octubre contra Uruguay a las 3:30 pm, Colombia vuelve a jugar como local en el Estadio Metropolitano, el 17 de octubre se va a enfrentar a Ecuador como local a las 6:30 pm.