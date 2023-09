“Ole”: Ronaldinho regateó a un hincha con gran clase y el video le da la vuelta al mundo

En medio de un partido de leyendas del Barcelona apareció Ronaldinho, quien hizo una jugadota que se volvió viral, pero esta ve no fue con el balón, sino para esquivar a un hincha.

Barcelona tenía el compromiso de un partido de leyendas en Israel contra dos equipos de ese país: Maccabi Tel Aviv y Maccabi Haifa, con el astro brasileño a la cabeza, acompañado de otros grandes futbolistas como su compatriota Rivaldo, el argentino Javier Saviola o el canterano Bojan Krkic.

Aunque el cuadro ‘culé' ganó los dos partidos, no llamó tanto la atención el resultado o los jugadores presentes, sino la ‘jugadita’ de Ronaldinho para no tomarse una foto con un aficionado.

El mediocampista que ganó el Mundial con Brasil en 2002 vio que se aproximaba un hincha a toda velocidad y aprovechó para divertirse un poco, pues hizo un gesto con el cuerpo para salir corriendo hacia un lado y después dio el paso hacia el otro, hecho que confundió completamente al aficionado.

‘Dinho’ soltó la risa y el hombre siguió derecho, pero no se rindió y siguió corriendo en búsqueda de quitarse a las personas de seguridad de encima y lograr alcanzar a su ídolo para un abrazo o una foto. No obstante, a la final no lo logró y fue atrapado.

La maniobra de Ronaldinho, lejos de molestar a las personas por no concederle la foto al hincha, conmovió a los futboleros porque la calidad está intacta e hizo un regate digno de sus mejores años:

A continuación algunos comentarios y posteriormente el video:

- “El cuerpo tiene memoria. ¿No, Ronaldinho? Que crack por Dios”

- “Jajaja un mago, el mejor de todos el #1″.

- “Oleee”

- “El verdadero ídolo”.

- “Que crack...genial”.