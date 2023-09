El ‘Tino’ Asprilla agarró por sorpresa a Ramón Jesurún con jocosa llamada en vivo

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, protagonizó una curiosa escena en un programa de televisión cuando Faustino El Tino Asprilla lo tomó por sorpresa y lo llamó cuando él estaba siendo enfocado por las cámaras.

El dirigente estaba en compañía de Álvaro González Álzate cuando el exfutbolista dijo que tenía su número y precedió a marcarle.

Para sorpresa de todos, Jesurún fue mostrado mientras sacaba su celular del bolsillo para responderle al exjugador.

Tino Asprilla llamó a Jesurún cuando era grabado en pleno programa

“Presidente, lo estoy viendo. No me dé la espalda, hágame el favor”, fue lo primero que dijo Faustino que tomó por sorpresa a su interlocutor que de inmediato giró hacia la cámara en medio de una gran sonrisa por la inesperada situación.

Luego de un cruce de palabras, El Tino le dijo que no había ido porque no tenía manera de entrar. “Yo me voy para allá, pero no ve que no me llevaron. No tengo boletas”.

Ante eso, Jesurún le dijo, “Mi hermano, si no entras al estadio, yo tampoco entro”.

Al final, todo se cerró cuando le pidieron al dirigente que le diera un saludo a la cámara para congraciar a los panelistas.

Curiosa escena entre Ramón Jesurún y el Tino Asprilla que hizo que todo el set gozara ante la espontanea situación.

