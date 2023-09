“Me hubiera quedado” Falque habló por primera vez de los disparos que lo hicieron irse del América

El jugador español, que hacía parte de América de Cali, decidió dejar el equipo luego de un intento de robo a su camioneta, fuera de la sede deportiva del cuadro ‘escarlata’ en el que la camioneta recibió varios impactos de bala. Aunque la intención de Falque era recuperase de su lesión y volver a la cancha con el equipo, esta situación lo llevó a tomar la decisión de despedirse de Cali.

Desde el intento de robo, Falque no se había dado su versión de lo ocurrido y únicamente, por medio de sus redes comunicó oficialmente su renuncia como delantero de América de Cali, en Revelo, un medio deportivo habló de lo ocurrido y recalcó que su determinación de dejar el equipo no fue fácil de tomar.

Las declaraciones de Falque

Falque habló de como se enteró de que su coche fue tiroteado: “Yo estaba dentro de la ciudad deportiva, en el gimnasio, y se escucharon como tres disparos. Parecían tiros, pero podían ser un fuego, unos petardos o cualquier otra cosa. No se distinguió muy bien. Cuando vinieron a avisarme de que le habían disparado a la parte de atrás de mi coche, me asusté. Lo primero que quería saber era que mi conductor estaba bien”.

Además, el español aclaró que aunque en Cali no se tiene que vivir con miedo, estas situaciones de inseguridad son comunes y que hay que andar precavidos: “Lo que ocurrió el otro día fue un tema puntual, no significa que ahora no se pueda ir a Cali. Allí he estado superfeliz y he tenido dos años buenísimos a nivel personal y futbolístico. En España damos la seguridad por descontada y no estamos acostumbrados a eso, pero solo hay que tener un cierto cuidado”.

El delantero dijo que aunque considero permanecer en el equipo y tomar otras medidas de seguridad “Me hubiera quedado en Colombia pese a todo, hubiera vivido con más cuidado o me hubiera cogido un coche blindado, pero privar de libertad al niño… Llegó un punto en el que me lo planteé, pero creí que no era lo adecuado para que él creciera y para la tranquilidad de mi familia”.