Contra todo pronóstico, Carlos Antonio Vélez le puso el pecho a las ‘balas’ y salió en defensa de James

James Rodríguez, que lleva algunos partidos jugados con el São Paulo y tuvo un error que le costó al equipo brasileño su paso a las semifinales de la Copa Suramericana, James fue el único jugador que falló su tiro durante la tanda de penales y condeno a su equipo a perderse del torneo. James expresó que asumía la culpa de la derrota y esperaba en otro momento celebrar con el cuadro brasileño.

Le puede interesar: El grave error de James con el Sao Paulo provocó una tendencia en redes con miles de comentarios

El fallo del penal, desató varias críticas en redes por la presencia del mediocampista en la convocatoria de Néstor Lorenzo, desde antes de que saliera oficial los rumores de su presencia en la lista causaron rechazo y uno de los principales críticos fue Carlos Antonio Vélez que desde siempre declaró que el nivel futbolístico y deportivo de James Rodríguez era regular y que no merecía la convocatoria. A pesar de lo anterior, el analista deportivo, en su audiocolumna Palabras Mayores, salió en defensa de James e incluso destacó su forma de juego contra Liga de Quito.

Hoy si jugó muy bien @jamesdrodriguez .. en lo q es su especialidad, la muy buena técnica. En la pelota parada y durante la media hora q jugó fue determinante. Puso en la cabeza de Arboleda el gol q empató la serie. Caminó, trotó pero dejó pinceladas de su buena relación con el… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 1, 2023

Las palabras de Vélez

Además de expresar su alegría por ver a James jugar, aclaró que de la lista de la convocatoria y las molestias que tuvo antes frente a la convocatoria de James “las borra por el momento” y expresó su sorpresa por el juego de James en São Paulo:

“anoche James, me vendió otra cosa. Sí, está oyendo bien. Ayer vi en James lo que no he visto en los últimos cinco años de él. Vi liderazgo, lo vi comprometido, hasta llegó a quitar una pelona, ¿ah? Eso sí, trotando, caminando, trozudo y eso qué está mucho mejor físicamente que antes, pero futbolísticamente tuvo un aporte maravilloso, fueron 23 minutos, solamente falló en dos pases, hizo tres pelotas claves. Yo no soy de los que creo que en los tiros de esquina haya asistencia, pero puso la pelota con una curva formidable y un cabezazo de Arboleda. James fue el dueño de la pelota quieta y se comprometió, James tiene dotes técnicos. Es el mejor pedazo de partido que le he visto en los últimos cinco años”.

Además, aclaró que sus molestias con James no son personales y que lo juzga solo por lo que ve en la cancha: “Gracias a eso que hizo anoche, hoy yo sí tengo que hablar bien de él ¿qué hago? me toca decir lo que es”