¿Ya no es él? Destronaron a Messi, otro futbolista le arrebató el premio a mejor jugador

En el evento de sorteo de los grupos de la Champions League, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol dieron a conocer a los ganadores de los galardones destacados durante el año y las competencias europeas. Empezando por los líderes de los equipos, los ganadores fueron Pep Guardiola que lidera al actual campeón de la Champions, Manchester City y Sarina Wiegman, la actual seleccionadora de Inglaterra que ha recibido muchos halagos por su trabajo como líder del equipo inglés y que con su selección, logró llegar a la final del Mundial Femenino 2023 y ganar la Eurocopa.

Le puede interesar: Estas son las dos ‘sopresitas’ de la convocatoria de Néstor Lorenzo

Para jugadores, por la categoría de futbol de mujeres, Aitana Bombatí tituló como la mejor jugadora de Europa, Aitana juega con Barcelona que es el actual campeón de LaLiga y además se coronó como una de las futbolistas campeonas del Mundial con España, además en su discurso, le envió un mensaje a Jenni Hermoso y a las mujeres que están pasando en una situación similar a la de la jugadora, y dejó claro hay que mostrar rechazo a acciones como la de Luis Rubiles, en donde abusan de su condición de poder.

LAS PALABRAS DE AITANA BONMATÍ SE LLEVARON TODOS LOS APLAUSOS. La Campeona del Mundo con España recibió su premio a la Mejor Jugadora de la UEFA en la temporada pasada y dejó un mensaje contundente en apoyo a Jenni Hermoso. pic.twitter.com/BUWfSWWRh4 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2023

El mejor jugador de Europa

Los nominados a esta categoría eran Haaland, De Bruyne por parte de Manchester City y Messi, nominado por su presencia en su antiguo club, PSG. El ganador fue Erling Haaland y en redes se generó controversia, pues para muchos debió ganar el histórico diez.

Felicidades por Haaland pero el premio debía ser para Messi, campeón y mejor jugador del mundo — Sharon | ◟̽◞̽ ཊཏ 💊🇨🇴 (@lachimbaenparo) August 31, 2023

Halaand al recibir el premio dijo: “Este era mi sueño cuando era chico, llegar con mis compañeros a lo máximo y eso me pone muy feliz. Esto me da más motivación para seguir adelante trabajando, tanto los trofeos grupales como los individuales y sí, me ponen muy feliz” y agregó: “Se trata de dejar la cabeza clara y ahora que ganamos la Champions League y todo debemos trabajar en la motivación como grupo. para mi es eso. Estoy listo para eso y para tener una gran temporada”.