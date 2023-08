¿Qué tiene que ver Lucas González con el título de Millonarios? Gamero revela su cercania con el DT del América

Lucas González desde su llegada ha generado polémica en el equipo y entre los hinchas, que después de su derrota ante Junior de Barranquilla. Alberto Gamero en Primer Toque de WinSports le mandó varios mensajes de apoyo y le echó flores a su trabajo como técnico, e incluso le agradeció por ser su maestro, pues para quien no sabe, Lucas González se dedicaba a dar cursos virtuales de táctica durante la cuarentena, y Alejandro Restrepo e incluso Alberto Gamero, el técnico campeón de la Liga BetPlay participó de estos cursos.

Las palabras de Gamero fueron de total apoyo al trabajo de Lucas González a pesar de las críticas y que el apoyo de los jugadores, demuestra el gran trabajo del técnico bogotano.

Gamero apoya a Lucas

El técnico samario demostró su apoyo y admiración a Lucas con lo siguiente: “Lucas es un amigo, un profesor… no hay una cosa más feliz para uno que los jugadores lo respalden. Eso es porque creen en el trabajo. Yo sé que ellos quieren hacer las cosas bien, pero no salen. Él tiene que estar tranquilo. Es una persona que sabe demasiado, estudiosa… demostró en Águilas que está para grandes cosas. Le mando mis felicitaciones y mi más sincero agradecimiento por todo lo que me enseño. Que siga pa’ adelante”. Los conocimientos que obtuvo Gamero se vieron reflejados en el planteamiento técnico de Millonarios el semestre pasado.

☀☕”Lo que le tengo que decir a Lucas (González) es que no hay una cosa más feliz a uno como técnico es que los jugadores lo respalden a uno” Alberto Gamero, técnico de Millonarios.#PrimerToque pic.twitter.com/XleyQ1msp1 — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 30, 2023

Además, Gamero dio claridad de las formas de juego que está planteando para Millonarios, y fue claro acerca de las críticas que ha recibido por algunas derrotas del equipo ‘embajador’. Gamero expresó que todos los equipos viven el triunfo y las derrotas, además aclaró que su objetivo es ir por las Libertadores, por lo que este semestre de la Liga BetPlay, es un semestre para medirse y prepararse de cara a la copa.

☀☕”No he conocido una persona que simplemente conozca la derrota y no he conocido la persona que simplemente conozca la victoria, entonces tenemos que acostumbrarnos a las dos” Alberto Gamero, técnico de Millonarios.#PrimerToque pic.twitter.com/VSBaMcEmof — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 30, 2023

Sobre su próximo partido expresó: “Nosotros hacemos un presupuesto que de cada 6 partidos tenemos que hacer 10 puntos (…) Tenemos esta semana para preparar el partido contra Águilas, pero también para mirar las alternativas para los convocados”