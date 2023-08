¿Busca reconciliarse con los hinchas? Lucas calma las aguas sobre la salida de Falque

Tras los hechos de violencia cometidos en un robo a la camioneta de Falque y la pelea de América de Cali con la policía barranquillera a las afueras del estadio Metropolitano, los rumores de que el delantero español va a dejar el equipo han crecido. En noticias recientes, varios periodistas y prensa caleña ha hablado de la salida de Falque como un hecho y han declarado que su elección de dejar al cuadro ‘Escarlata’ se debe a los hechos violentos, y por pedido de su familia al parecer dejará la institución.

Le puede interesar: ¿Pasando la tusa? Andrés Román decidió borrar de redes su pasado con ‘Millos’

A pesar de las afirmaciones de varios periodistas, Lucas González, en la rueda de prensa previa al partido de la ‘mechita’ contra Unión Magdalena, le dio una luz a los hinchas que desde ya extrañan al delantero español.

Las declaraciones de Lucas

Desde la llegada de Lucas, el director técnico ha estado esperando que Iago Falque se recupere de su lesión, fractura de tibia, para que retorne al equipo; incluso con su ausencia, Lucas lo tuvo contemplado en su plan de trabajo para cuando retornara. González expresó que aún no tiene conocimiento de la situación de Falque con los administrativos de América y que por el momento, no sabe nada de su posible salida.

“La salida de Iago Falque confirmada no la tengo. Es una situación compleja lógicamente. Iago es un jugador extranjero europeo, ha crecido en condiciones diferentes y enfrentarse a una situación de estas, que es algo que ninguna persona tendría que pasar, en el caso de él es particular porque no ha crecido viviendo este entorno. Más allá de eso, la Policía deberá hacer sus investigaciones y nosotros como cuerpo técnico tendremos en su momento una comunicación oficial. Hasta donde tengo información yo, todavía no está definido el tema”.

Y en caso de la salida, Lucas habló de las posibilidades de fichajes: “Nos gustaría poder aprovechar si fuese posible, pero solo hay una ventana (de transferencias) del 4 al 9 de septiembre. No es solo fichar, debe ser un jugador libre que esté en nivel de ayudar al equipo ya”.