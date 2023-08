“Me metía al baño a llorar”: Bonnet contó amargos detalles sobre su enfermedad

Javier Hernández Bonnet es uno de los periodistas deportivos con mayor reconocimiento en Colombia y su larga trayectoria como director del Gol Caracol lo respaldan. Sin embargo, a finales de 2022 sufrió a causa de una enfermedad que lo mantuvo hospitalizado varios días y ahora reveló dolorosos detalles.

Bonnet contó amargos detalles sobre su enfermedad:

El analista habló de cómo vivió la hospitalización en tierra qatarí que lo obligó a ausentarse de varias transmisiones durante el Mundial. Bonnet contó en una entrevista con ‘Bravíssimo’ cómo había vivido este trágico momento.

“Llegamos allá y al segundo día teníamos Argentina vs. Arabia Saudí. Me quedé en el estudio, me fui a tomar un café con un cruasán de queso griego, pero sentí acidez y me empezó un dolor que me doblaba. Le dije a Ricardo Orrego que hiciera el partido y yo me iba al hotel a descansar”, confesó Hernández.

Sin embargo, reveló, que al ir al hospital le dijeron que era más grave de lo que se creía: “Fuimos al hospital, me dicen que es una gastritis y me mandan medicamentos para eso, fue peor, me reventó prácticamente la vesícula”.

Luego, Bonnet acudió a una segunda opinión y le dieron las malas e inesperadas noticias: “Me aguanté dos días más de dolores en el hotel y ahí me llevan al hospital turco en donde el médico me dice que tengo un tema de vesícula tenaz, en los exámenes había fiebre, infección en la sangre, hígado inflamado, entré en una etapa de crisis, físicamente colapsé”.

Finalmente, el periodista dio detalles de cómo lo vivió personalmente: “Hubo momentos muy críticos, me metía al baño a llorar porque sentía que mi organismo no daba como al tercer o cuarto día de estar hospitalizado”