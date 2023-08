Con ‘la de palo’: JuanFer demostró que su magia está intacta con su primer gol con Racing

Juan Fernando Quintero no desaprovechó la confianza que le dio Fernando Gago para ser inicialista del equipo y a los 6 minutos se mandó un tremendo golazo que demuestra que toda su magia está intacta.

El mediocampista colombiano salió de titular en la visita de Racing a Tigre por la segunda fecha de la liga Argentina y tardó muy poco en anotar.

El colombiano recibió un pase al vacío que controló justo antes de entrar al área, se acomodó para disparar con su prodigiosa zurda, pero enganchó e hizo seguir de largo a su defensor, así que con su pie izquierdo acomodó el balón al palo más lejano del guardameta y puso a celebrar a los hinchas del ‘Cilindro’.

Vea el gol de JuanFer Quintero:

🤔 ¿El primer gol de Juanfer Quintero en Racing?



✅ ¡UN GOLAZO!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/8PhO2JsmTepic.twitter.com/rCEl6sxqOr — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 27, 2023

No obstante, el colombiano no disputó todo el compromiso, sino que al minuto 60 fue sustituido, no por algún tipo de problema físico, sino pensando en el partido de vuelta de Copa Libertadores frente a Boca Juniors, que será este miércoles 30 de agosto.

Es el tercer partido de JuanFer con Racing:

Aunque el mediocampista con pasado en Junior no había sido titular con Racing, Fernando Gago ya le había dado minutos de a poco en los partidos contra Unión (fecha 1 de la liga) y vs Boca Juniors (por la ida de los octavos de final de la Libertadores).

De todas maneras, este tanto le ayudó a su equipo llegar a la primera victoria por el rentado local de esta campaña y sumar 4 puntos para estar desde el inicio, sin perder la pista de la cima de la tabla de posiciones.