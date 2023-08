“Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”: Luis Rubiales

Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, sigue en el ojo del huracán tras declarar en la Asamblea General de dicho organismo que no tiene pensado renunciar por el beso que le dio a la futbolista Jenni Hermoso tras ganar el Mundial femenino.

Según dijo, ese hecho fue algo “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido” aunque pidió disculpas “por el contexto en el que se produjo”.

“Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración” aseguró durante su intervención.

Rubiales relató con al futbolista le levantó del suelo. “Y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti y me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? y ella dijo vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo”.

“Por lo tanto, no hay deseo ni posición de dominio y toda la gente lo comprende también”, añadió Rubiales, para quien no se trata de hacer justicia “sino de ejecutar un asesinato social”.